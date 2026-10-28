इजरायल में अरब पार्टियों के समर्थन से बन सकती है सरकार, नेतन्याहू ने गठबंधन से इनकार किया

इजरायल में हुए संसदीय चुनावों में कोई भी साफ विजेता नहीं उभरा है। न तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को और न ही उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट को अकेले सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटें मिल पाई हैं।

चुनाव के परिणाम 4 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अभी अंतिम वोटों की गिनती अभी भी जारी है। ऐसे में सामने आए एग्जिट पोल के नतीजों ने चर्चा बढ़ा दी है।

एग्जिट पोल ने किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है, लेकिन अरब पार्टियों के हाथ में सरकार बनाने लायक सीट दी हैं, जिससे गठबंधन बनाने के लिए पार्टियों के बीच बातचीत शुरू हो सकती है।

नेतन्याहू ने अरब पार्टियों से समर्थन लेने से इनकार कर दिया है।