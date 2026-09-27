नेपाल में बाढ़ से GDP का 10 प्रतिशत हिस्सा हुआ बर्बाद, प्रधानमंत्री ने दुनिया से की अनुदान की मांग

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने दुनिया से अपील की है कि अगस्त में देश में आई एक बड़ी ग्लेशियर बाढ़ के बाद वे कर्ज नहीं, बल्कि अनुदान के तौर पर मदद दें। नेपाल-चीन सीमा के पास हुई इस आपदा में कम से कम 1,450 लोगों की जान चली गई, वहीं 6,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए शाह ने कहा कि जलवायु आपदाओं का सामना कर रहे देशों को सिर्फ इससे उबरने के लिए और ज्यादा कर्ज लेने पर मजबूर नहीं होना चाहिए।