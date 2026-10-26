नेपाल ने विनाशकारी बाढ़ के बाद आपातकालीन तैयारी शुरू; हिमनद झीलों का घटेगा जलस्तर, चेतावनी प्रणाली मजबूत होगी

नेपाल और तिब्बत सीमा पर अगस्त में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाली सरकार ने आपातकालीन तैयारी शुरू कर दी है।

नेपाली सरकार भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए सक्रिय है, जिसके तहत अब 6 प्रमुख नदी घाटियों में शुरुआती चेतावनी सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा।

साथ ही, 4 जोखिम भरी हिमनद झीलों के जलस्तर को भी कम किया जाएगा। इन कदमों का मकसद है कि हिमालय में बढ़ते जलवायु खतरों के बीच लोगों की जान और माल को बचाया जा सके।