नेपाल: सुरंग में फंसे मजदूर 9 दिन बाद कैसे 'चमत्कारी' तरीके से बचाए गए?

30 वर्षीय संजय नेपाल विद्युत प्राधिकरण में मैकेनिकल फोरमैन हैं। वहीं, 45 वर्षीय महर्जन त्रिशुली 3 'ए' जलविद्युत परियोजना में सुपरवाइजर हैं।

BBC से बात करते हुए महर्जन की पत्नी ने कहा, "जब मेरे पति को सुरंग से बाहर निकाला गया तो वह होश में थे और उन्हें काठमांडू के एक सैन्य अस्पताल ले जाने की तैयारी की जा रही थी।"

कबीर के भाई आमिर महर्जन ने AFP से कहा, "मैं बहुत खुश हूं। मेरा दिल हल्का हो गया है।"