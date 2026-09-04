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नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद सुरंग में फंसे 2 लोगों को बचाया गया
नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद सुरंग में फंसे 2 लोगों को बचाया गया

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद सुरंग में फंसे 2 लोगों को बचाया गया

लेखन गजेंद्र
Sep 04, 2026
10:49 am
क्या है खबर?

नेपाल और तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई भयावह बाढ़ के 9 दिन बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच रसुवा जिले में स्थित त्रिशुली 3A जलविद्युत संयंत्र के सुरंग से 2 लोगों को बचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बचाव दल ने सुरंग के अंदर से आवाजें सुनी थी, जिसके बाद टीम ने 2 लोगों को खोजा और उनको बाहर निकाला। सुरंग से और भी लोगों की आवाजें सुनी गई हैं।

उम्मीद

बचाव दल की उम्मीद जगी

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसद श्रीराम नेउपाने ने फेसबुक पर जानकारी दी कि बचाए गए 2 श्रमिकों की पहचान संजय साह और कबीर महर्जन हैं।

साह मैकेनिकल फोरमैन और महर्जन मैकेनिकल सुपरवाइजर हैं। पहले साह को बाहर लाया गया, फिर महर्जन को निकाला गया। श्रीराम एक इंजीनियर होने के साथ ही बचाव दल में भी शामिल हैं।

दो लोगों को सुरक्षित बचाने के बाद बचाव दल की उम्मीद जगी है।

आपता

सुरंग से आ रही थी आवाज

नेपाउने ने फेसबुक पर बताया कि बचावकर्मी जैसे-जैसे सुरंग में आगे बढ़ते गए, उन्होंने अंदर से एक से अधिक आवाजें सुनाई दे रही थी।

उन्होंने कहा, "बचाव दल से सूचना मिली है कि अंदर से लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जब बचाव दल ने कहा, घबराएं नहीं, हम आपको बचा रहे हैं।"

आपदा के बाद से, त्रिशुली-3A से 40 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि देश में 6 जलविद्युत संयंत्रों से 900 से अधिक श्रमिक लापता हैं।

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ट्विटर पोस्ट

सुरंग से बचाए गए श्रमिक

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