नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद सुरंग में फंसे 2 लोगों को बचाया गया

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के 9 दिन बाद सुरंग में फंसे 2 लोगों को बचाया गया

लेखन गजेंद्र 10:49 am Sep 04, 202610:49 am

क्या है खबर?

नेपाल और तिब्बत सीमा पर 26 अगस्त को आई भयावह बाढ़ के 9 दिन बाद भी राहत और बचाव अभियान जारी है। इस बीच रसुवा जिले में स्थित त्रिशुली 3A जलविद्युत संयंत्र के सुरंग से 2 लोगों को बचाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बचाव दल ने सुरंग के अंदर से आवाजें सुनी थी, जिसके बाद टीम ने 2 लोगों को खोजा और उनको बाहर निकाला। सुरंग से और भी लोगों की आवाजें सुनी गई हैं।