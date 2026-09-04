नेपाल बाढ़ के बाद कम से कम 600 बच्चे लापता हैं

नेपाल बाढ़ में 600 बच्चे लापता; स्कूल नष्ट, संचार व्यवस्था ठप होने से तलाशी में परेशानियां

लेखन आबिद खान 11:36 am Sep 04, 202611:36 am

क्या है खबर?

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद 5,300 से ज्यादा लोग लापता हैं। इनमें करीब 600 बच्चे हैं, जिन्हें ढूंढने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, जिन स्कूलों से अधिकारियों को बच्चों का पता लगाने में मदद मिलती थी, वे या तो बह गए हैं या नष्ट हो गए हैं। साथ ही ठप पड़े संचार नेटवर्क ने भी बच्चों की तलाशी के काम को और मुश्किल बना दिया है।