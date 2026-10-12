पूर्वी अफ्रीकी देश जिबूती में नाव हादसे में मृतकों की संख्या 139 हुई, 84 प्रवासी लापता

ओबोक में बचाए गए 80 से ज़्यादा इथियोपियाई लोगों को अब इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) की तरफ से डॉक्टरी और मानसिक सहायता मिल रही है।

IOM ने सुरक्षित प्रवास के तरीकों पर ज़ोर देते हुए कहा है कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में खाड़ी पार करने वाले लोगों के लिए यह यात्रा कितनी खतरनाक साबित होती है।

IOM के जिबूती मिशन के प्रमुख एलेक्जेंडर कोइसाक ने कहा, "यह एक भयावह त्रासदी है। हमारी संवेदनाएं मृतकों और उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है या जिनके रिश्तेदारों के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है।"

