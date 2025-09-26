NATO प्रमुख मार्क रूट ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से भारत और रूस चिंतित हैं

NATO प्रमुख का दावा- 50 प्रतिशत टैरिफ से चिंतित प्रधानमंत्री मोदी कर रहे पुतिन से चर्चा

लेखन गजेंद्र 11:04 am Sep 26, 202511:04 am

क्या है खबर?

अमेरिका के न्यूयॉर्क में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के महासचिव मार्क रूट ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) से इतर CNN के साथ साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि भारत-रूस दोनों इससे प्रभावित हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं। रूट ने कहा कि मोदी पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर उनकी रणनीति पूछ रहे हैं।