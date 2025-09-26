NATO प्रमुख का दावा- 50 प्रतिशत टैरिफ से चिंतित प्रधानमंत्री मोदी कर रहे पुतिन से चर्चा
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) के महासचिव मार्क रूट ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ का असर दिखने लगा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) से इतर CNN के साथ साक्षात्कार में उन्होंने दावा किया कि भारत-रूस दोनों इससे प्रभावित हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं। रूट ने कहा कि मोदी पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर उनकी रणनीति पूछ रहे हैं।
बयान
मोदी पूछ रहे हैं पुतिन से यूक्रेन पर उनकी रणनीति- रूट
रूट ने कहा, "50 प्रतिशत टैरिफ का मतलब है कि दिल्ली अब मॉस्को में पुतिन से फोन पर बात कर रही है। इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बात पर अड़े हैं, लेकिन हम युद्ध समाप्त न कर पाने को लेकर दुखी हैं।" रूट ने बताया कि मोदी पुतिन से पूछ रहे हैं, "अरे, मैंने आपका समर्थन किया था, लेकिन क्या आप मुझे इस रणनीति के बारे में फिर बता सकते हैं क्योंकि अब अमेरिका ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है।"
असर
रूस में पेट्रोल पंपों पर लग रही है लाइन- रूट
रूट ने आगे बताया कि पुतिन युद्ध के बाद भी वह हासिल नहीं कर पा रहे हैं जो चाहते हैं। उन्होंने कहा, "रूस में पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए लंबी कतारें लगती हैं क्योंकि यूक्रेन तेल रिफाइनरियों पर हमला करने में बहुत सफल रहा है। वह अच्छी स्थिति में नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रंप को ऐसा लगता है और वे पुतिन पर दबाव डाल रहे हैं कि बातचीत की मेज पर आओ।"