व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, बंद कमरे में हुई मुलाकात

ट्रंप ने शरीफ और मुनीर को महान बताया

पाकिस्तानी नेता के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल बहुत महान व्यक्ति हैं, और प्रधानमंत्री भी। वे आ रहे हैं और हो सकता है कि वे अभी इसी कमरे में हों।" शरीफ UNGA से अलग 8 इस्लामी देशों के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें गाजा में इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने पर चर्चा हुई थी।