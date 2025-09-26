व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले शहबाज शरीफ और असीम मुनीर, बंद कमरे में हुई मुलाकात
क्या है खबर?
अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) से इतर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। शरीफ शाम 5 बजे व्हाइट हाउस के वेस्ट एक्जीक्यूटिव एवेन्यू के प्रवेश द्वार से पहुंचे थे, जहां वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। उनके साथ पाकिस्तान के सेना प्रमुख, फील्ड मार्शल असीम मुनीर भी थे। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच बंद ओवल ऑफिस में बातचीत हुई।
स्वागत
ट्रंप ने शरीफ और मुनीर को महान बताया
पाकिस्तानी नेता के साथ बैठक से पहले ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, "हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल बहुत महान व्यक्ति हैं, और प्रधानमंत्री भी। वे आ रहे हैं और हो सकता है कि वे अभी इसी कमरे में हों।" शरीफ UNGA से अलग 8 इस्लामी देशों के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें गाजा में इजरायल-हमास युद्ध समाप्त करने पर चर्चा हुई थी।
मौका
2019 के बाद ओवल ऑफिस में प्रवेश करने वाले पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री
अमूमन किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या वैश्विक मेहमान के आने पर ओवल ऑफिस पत्रकारों के लिए खुला रहता है, लेकिन शरीफ और मुनीर के साथ बातचीत के दौरान पत्रकार बाहर रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक चुनौतियों सहित कई एजेंडे पर चर्चा हुई। यह मुलाकात पाकिस्तान के लिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि जुलाई 2019 में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के दौरे के बाद से किसी प्रधानमंत्री ने ओवल ऑफिस में प्रवेश नहीं किया।