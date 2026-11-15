अमेरिका में तकनीकी गड़बड़ी से हवाई यात्रा ठप, आधुनिकीकरण के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपये की मांग

अमेरिका में तकनीकी गड़बड़ी से हवाई यात्रा ठप, आधुनिकीकरण के लिए 4.71 लाख करोड़ रुपये की मांग
अमेरिका में शुक्रवार को हवाई यात्रा को तब तगड़ा झटका लगा जब 4 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए विमानों की उड़ानें रोक दी गईं। न्यूयॉर्क समय के मुताबिक, शनिवार शाम 7 बजे तक इस बड़ी रुकावट के कारण 6,100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी थीं और 7,400 उड़ानों में देरी हुई। अमेरिकन और यूनाइटेड जैसी प्रमुख एयरलाइंस अभी भी अपने विमानों और चालक दल के सदस्यों को उनकी तय जगहों तक पहुंचाने के लिए जूझ रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि रविवार तक हवाई सेवाएं फिर से सामान्य हो जाएंगी।
सीन डफी ने FAA के लिए मांगे 4.71 लाख करोड़ रुपये
यह गड़बड़ी तब सामने आई जब L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज इंक कंपनी एक दूरदराज के इलाके में पुरानी कॉपर वायर बदल रही थी, और इस दौरान डाटा ओवरलोड हो गया। इस घटना ने देश की विमानन टेक्नोलॉजी की कुछ गंभीर कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। परिवहन सचिव सीन डफी ने इस घटना के लिए पुराने सिस्टम और ठेकेदारों की गलतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, "यह FAA का ऐसा सिस्टम था जो मौजूदा जरूरत को पूरा नहीं कर पाया।" पिछले साल कांग्रेस ने FAA को आधुनिकीकरण के लिए 12.5 अरब डॉलर दिए थे, लेकिन अब डफी फिर से कांग्रेस से 50 अरब डॉलर (लगभग 4.71 लाख करोड़ रुपये) और मांग रहे हैं ताकि इस पूरे सिस्टम को ठीक से दुरुस्त किया जा सके।