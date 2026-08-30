प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान से किया बड़ा समझौता, 47,690 करोड़ के व्यापार का रखा लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत-उज्बेकिस्तान के रिश्तों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, AI, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र बहुत खास हैं। इन क्षेत्रों में बड़े प्लान हैं जिन पर काम होगा। दोनों देश रक्षा के क्षेत्र में भी एक-दूसरे का साथ और बढ़ाएंगे। उनका लक्ष्य है कि 2030 तक दोनों के बीच 5 अरब डॉलर (लगभग 47,690 करोड़ रुपये ) का व्यापार हो जाए। उज्बेकिस्तान ने 30 दिनों के लिए बिना वीजा आने की सुविधा दी है। सीधी उड़ानें शुरू करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इससे लोगों का आवागमन काफी आसान हो जाएगा। कृषि और स्वास्थ्य जैसे खास क्षेत्रों में काम जल्दी हो, इसके लिए जल्द ही सेक्टर-स्पेसिफिक रोडमैप बनाए जाएंगे।