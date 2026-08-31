बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी का 'गांधी' कनेक्शन, SCO से पहले गूंजा 'वंदे मातरम'

हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार पारंपरिक किर्गिज नृत्य से स्वागत हुआ। उनके होटल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस दौरान 'वंदे मातरम' के नारे लगे और योग पर आधारित एक शो भी दिखाया गया। इस यात्रा के जरिए उन्होंने भारत के मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी और आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई के प्रयासों पर जोर दिया। उनकी यह किर्गिस्तान यात्रा उज्बेकिस्तान की हालिया यात्रा के तुरंत बाद हो रही है। उज्बेकिस्तान में भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर 2030 तक सालाना 5 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य तय किया है, ताकि इस क्षेत्र में साझेदारी को और गहरा किया जा सके।