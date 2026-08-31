बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी का 'गांधी' कनेक्शन, SCO से पहले गूंजा 'वंदे मातरम'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। वहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन से ठीक पहले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। किर्गिस राष्ट्रपति सादिर जापारोव के बुलावे पर मोदी इस सम्मेलन में शामिल होने किर्गिस्तान आए हैं। यह शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा और SCO की 25वीं सालगिरह का प्रतीक है। इसमें भारत और पाकिस्तान सहित 10 सदस्य देशों के नेता एक साथ आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री मोदी का हुआ पारंपरिक किर्गिज स्वागत
हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार पारंपरिक किर्गिज नृत्य से स्वागत हुआ। उनके होटल में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस दौरान 'वंदे मातरम' के नारे लगे और योग पर आधारित एक शो भी दिखाया गया। इस यात्रा के जरिए उन्होंने भारत के मजबूत क्षेत्रीय सुरक्षा, बेहतर कनेक्टिविटी और आतंकवाद के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई के प्रयासों पर जोर दिया। उनकी यह किर्गिस्तान यात्रा उज्बेकिस्तान की हालिया यात्रा के तुरंत बाद हो रही है। उज्बेकिस्तान में भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर 2030 तक सालाना 5 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य तय किया है, ताकि इस क्षेत्र में साझेदारी को और गहरा किया जा सके।