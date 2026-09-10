7 साल बाद भारत में शी जिनपिंग, BRICS में मोदी से होगी मुलाकात
नई दिल्ली में इस शनिवार होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के नेता शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए यह एक बहुत अहम घटना मानी जा रही है।
खासकर, 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। अगर इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है, तो इससे लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक नई उम्मीद बंध सकती है।
शी जिनपिंग प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर
शी जिनपिंग की यह यात्रा 7 साल बाद भारत में हो रही है। उनके साथ एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और कई बड़े कारोबारी शामिल हैं। दोनों देश इस बैठक को सीमा से जुड़े मुद्दों पर बात करने और अपने रिश्तों को एक नई शुरुआत देने का एक मौका मान रहे हैं। BRICS शिखर सम्मेलन में सिर्फ भारत और चीन के नेता ही नहीं, बल्कि BRICS समूह के बाकी सदस्य देशों के शीर्ष नेता भी हिस्सा लेंगे।