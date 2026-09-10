7 साल बाद भारत में शी जिनपिंग, BRICS में मोदी से होगी मुलाकात

नई दिल्ली में इस शनिवार होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के नेता शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। भारत और चीन के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए यह एक बहुत अहम घटना मानी जा रही है।

खासकर, 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट आ गई थी, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। अगर इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती है, तो इससे लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की दिशा में एक नई उम्मीद बंध सकती है।