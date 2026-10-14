ईरान में सोशल मीडिया पर ईशनिंदा से जुड़ी पोस्ट करने पर 23 साल की युवती को मौत की सजा

अमीनी को जनवरी 2026 में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था। अदालत में अमीनी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने यह पोस्ट साइकेडेलिक मशरूम के नशे की हालत में की थी। मगर अदालत ने उनकी इस दलील को खारीज कर दिया।

हालांकि, उनकी इस सा के खिलाफ ईरान के सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प अभी भी मौजूद है। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि ईरान असहमति की आवाजों को दबाने के लिए फांसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इस साल अब तक 600 से ज्यादा लोगों को फांसी दी जा चुकी है।

ईरानी सांसद एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में भी हैं, जिसके तहत सभी विदेशी मीडिया से संपर्क को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें वे सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल होंगी, जिनके बारे में माना जाएगा कि उन्हें किसी दूसरे देश से आर्थिक सहायता मिली है।