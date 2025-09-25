LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / इजरायल के तेल अवीव में विस्फोटक से लदी कार में जोरदार धमाका, कई लोग घायल
इजरायल के तेल अवीव में कार में विस्फोट (तस्वीर: एक्स/@PalHighlight)

लेखन गजेंद्र
Sep 25, 2025
04:50 pm
क्या है खबर?

इजरायल के तेल अवीव में गुरुवार को एक कार में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हुए है। यह धमाका उस समय हुआ, जब कार ला गार्डिया स्ट्रीट में थी। बताया जा रहा है कि कार विस्फोटक से लदी थी। अभी हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के कारणों का पता नहीं चला है और न ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है।

धमाका

फरवरी में भी हुआ था सिलसिलेवार बम धमाका

तेल अवीव में गुरुवार को हुई घटना ने फरवरी में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों की याद ताजा कर दी है। उस समय इसी शहर में 3 खाली बसों को विस्फोटक उपकरणों से निशाना बनाया गया था। तब इजरायली अधिकारियों ने उसे आतंकवादी हमला बताया था। उस समय हुए विस्फोटों में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी, क्योंकि बसें खाली थीं। इजरायल सरकार की ओर से बताया गया था कि दक्षिणी बसों के अंदर 3 विस्फोटक उपकरण फटे थे।

ट्विटर पोस्ट

विस्फोट के बाद का दृश्य