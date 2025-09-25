इजरायल के तेल अवीव में कार में विस्फोट (तस्वीर: एक्स/@PalHighlight)

इजरायल के तेल अवीव में विस्फोटक से लदी कार में जोरदार धमाका, कई लोग घायल

लेखन गजेंद्र 04:50 pm Sep 25, 202504:50 pm

क्या है खबर?

इजरायल के तेल अवीव में गुरुवार को एक कार में विस्फोट हो गया, जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हुए है। यह धमाका उस समय हुआ, जब कार ला गार्डिया स्ट्रीट में थी। बताया जा रहा है कि कार विस्फोटक से लदी थी। अभी हताहतों की जानकारी सामने नहीं आई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धमाके के कारणों का पता नहीं चला है और न ही किसी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है।