ऑस्ट्रेलियाई सांसद हेलेन हेन्स को एक कार ने टक्कर मारी, आरोपी के पास से चाकू मिला

पुलिस ने घटनास्थल से ही 43 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी टोयोटा गाड़ी से एक चाकू भी बरामद किया गया।

अधिकारी इस घटना को 'हमला' मानकर जांच कर रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने हेन्स को 'अपने समुदाय का एक बहुत ही प्रिय सदस्य' बताते हुए कहा कि इस घटना से उनके समुदाय को गहरा सदमा लगेगा।

वहीं, हेन्स के परिवार ने मौके पर मदद करने वालों और आपातकालीन सेवाओं का धन्यवाद किया और निजता बनाए रखने की अपील की।

बता दें कि संघीय सांसदों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के खिलाफ धमकियों में वृद्धि हुई है। 2025-26 वित्तीय वर्ष में, अधिकारियों द्वारा 1,060 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो पिछले वर्ष के लगभग 950 मामलों से अधिक हैं।

