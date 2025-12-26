सीरिया में मस्जिद में धमाके में 8 लोगों की मौत, 21 अन्य घायल

सीरिया की मस्जिद में धमाके में 8 लोग मारे गए

लेखन Manoj Panchal 10:58 pm Dec 26, 202510:58 pm

क्या है खबर?

सीरिया में शुक्रवार दोपहर की नमाज के दौरान होम्स में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और 21 अन्य घायल हो गए हैं। यह मस्जिद देश के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स के अलावी-बहुल वादी अल-जहाब इलाके में स्थित है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी SANA के अनुसार, सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी, नजीब अल-नासानी ने मौत की पुष्टि की और कहा कि यह संख्या बढ़ सकती है।