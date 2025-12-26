सीरिया में मस्जिद में धमाके में 8 लोगों की मौत, 21 अन्य घायल
क्या है खबर?
सीरिया में शुक्रवार दोपहर की नमाज के दौरान होम्स में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए और 21 अन्य घायल हो गए हैं। यह मस्जिद देश के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स के अलावी-बहुल वादी अल-जहाब इलाके में स्थित है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी SANA के अनुसार, सीरियाई स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी, नजीब अल-नासानी ने मौत की पुष्टि की और कहा कि यह संख्या बढ़ सकती है।
जांच
बम धमाके की जांच जारी
सुरक्षा सूत्रों के हवाले से SANA ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि हमले को अंजाम देने के लिए मस्जिद के अंदर विस्फोटक डिवाइस लगाए गए थे। इसके अलावा, गृह मंत्रालय ने कहा कि इलाके को घेर लिया गया है और दोषियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान भी शुरू किया गया है। हालांकि, अभी तक किसी भी आतंकी ग्रुप ने बम धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है।
तनाव
सीरिया में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा
यह धमाका सीरिया में ऐसे समय में हुआ है जब पिछले कुछ समय से यहां सांप्रदायिक तनाव बढ़ा हुआ है। पिछले साल तत्कालीन राष्ट्रपति बशर अल-असद के देश छोड़कर भाग जाने के बाद से ही ऐसी कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम सहित विद्रोहियों ने अलावी समुदायों को निशाना बनाया है, वहीं अल-असद के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच भी झड़पें हुई हैं।