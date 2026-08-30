मोहन भागवत का न्यूयॉर्क में बड़ा ऐलान, बोले- मुस्लिम नहीं तो हिंदू भी नहीं

भागवत ने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो समाज में फैले भेदभाव को खत्म करे और लोगों के बीच भाईचारा बढ़ाए। उन्होंने समझाया कि सभी धर्म एक ही सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं, इसलिए हर किसी को सम्मान के साथ जीने का हक है।

राजनीतिक फायदे और स्वार्थ की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने लोगों को बिना किसी स्वार्थ के काम करने की सलाह दी। भागवत ने भारत की प्राचीन परंपरा 'वसुधैव कुटुंबकम' का भी जिक्र किया। उन्होंने याद दिलाया कि इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म या पृष्ठभूमि का हो।