मैडिसन स्क्वायर गार्डन से भागवत का 'महामंत्र': भौतिक नहीं, 'कर्म' से बचेगा पर्यावरण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से अपील की कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी निजी जिम्मेदारी है।

उन्होंने सहज अंदाज में कहा, "हर कदम पर, हर छोटी सी कोशिश के साथ, मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा जिससे जीवन पल सके।" इस कार्यक्रम को अहेड नाम की संस्था ने आयोजित किया था, जिसका मुख्य मकसद यह बताना था कि हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम भी कैसे मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।