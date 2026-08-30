मैडिसन स्क्वायर गार्डन से भागवत का 'महामंत्र': भौतिक नहीं, 'कर्म' से बचेगा पर्यावरण
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुई यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से अपील की कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी निजी जिम्मेदारी है।
उन्होंने सहज अंदाज में कहा, "हर कदम पर, हर छोटी सी कोशिश के साथ, मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा जिससे जीवन पल सके।" इस कार्यक्रम को अहेड नाम की संस्था ने आयोजित किया था, जिसका मुख्य मकसद यह बताना था कि हमारे रोजमर्रा के छोटे-छोटे काम भी कैसे मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
भागवत ने परंपराओं को पर्यावरण के काम से जोड़ा
भागवत ने भारतीय परंपराओं, जैसे पौधों की पूजा करना, को आज के दिनों जैसे फादर डे और मदर डे से जोड़ा और कहा कि ये दिन हमें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को याद दिलाते हैं।
उन्होंने RSS की पंचपरिवर्तन पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि यह पहल लोगों को सिखाती है कि अगर वे समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी।
भागवत ने भौतिक सुखों से बढ़कर कर्मों को अहमियत देने की अपील की
उन्होंने कहा कि इंसान सही और गलत के बीच फर्क कर सकता है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस धरती का ध्यान रखें।
भागवत ने लोगों को याद दिलाया कि केवल भौतिक सुख-सुविधाएं ही सब कुछ नहीं हैं। असल बात तो हमारे वे कर्म हैं जो जीवन और पर्यावरण दोनों को बनाए रखते हैं और उन्हें पोषण देते हैं।