दिल्ली में होने वाले BRICS सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे ईरानी नेता गलिबाफ
ईरानी संसद के प्रमुख मोहम्मद बाघेर गलिबाफ ने दिल्ली में होने वाले 12वें BRICS संसदीय फोरम से अपना नाम वापस ले लिया है।
ईरानी दूतावास ने बताया कि उन्होंने अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण नई दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है।
इसके बावजूद, ईरान का एक प्रतिनिधिमंडल 26 और 27 अक्टूबर को इस फोरम में जरूर शामिल होगा। प्रतिनिधिमंडल का मकसद BRICS देशों के साथ बातचीत जारी रखना और अपने संबंधों को मजबूत करना है।
BRICS फोरम का जोर गवर्नेंस सुधारों पर
यह फोरम BRICS देशों और उनके सहयोगी मुल्कों के नेताओं को एक साथ लाता है।
इस साल भारत की अध्यक्षता में, फोरम में वैश्विक गवर्नेंस रिफॉर्म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे बड़े और जरूरी मुद्दों पर बात होगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है कि ये सभी विषय बैठक के मुख्य एजेंडे में हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स से मुलाकात करेंगे।
ईरानी दूतावास ने भारत की मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद कहा है और मीटिंग से सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद जताई है।