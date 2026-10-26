दिल्ली में होने वाले BRICS सम्मेलन में नहीं शामिल होंगे ईरानी नेता गलिबाफ

यह फोरम BRICS देशों और उनके सहयोगी मुल्कों के नेताओं को एक साथ लाता है।

इस साल भारत की अध्यक्षता में, फोरम में वैश्विक गवर्नेंस रिफॉर्म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे बड़े और जरूरी मुद्दों पर बात होगी।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया है कि ये सभी विषय बैठक के मुख्य एजेंडे में हैं। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतरराष्ट्रीय डेलीगेट्स से मुलाकात करेंगे।

ईरानी दूतावास ने भारत की मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद कहा है और मीटिंग से सकारात्मक नतीजे निकलने की उम्मीद जताई है।