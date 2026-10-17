ईरान ने की अमेरिकी सेना हटाने की मांग, परमाणु दावों को बताया झूठ

ईरान ने अमेरिका से साफ कहा है कि वह अपनी सेना इस इलाके से हटा ले। ईरान का मानना है कि अगर अमेरिकी सेना यहां से चली जाती है, तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोल दिया जाएगा। सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि अमेरिकी सेना के हटने से आस-पास के सभी देशों की सुरक्षा बेहतर होगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक वहां डटे रहे, तो ईरान कोई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है।