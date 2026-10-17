ईरान ने की अमेरिकी सेना हटाने की मांग, परमाणु दावों को बताया झूठ
ईरान ने अमेरिका से साफ कहा है कि वह अपनी सेना इस इलाके से हटा ले। ईरान का मानना है कि अगर अमेरिकी सेना यहां से चली जाती है, तो हॉर्मुज जलडमरूमध्य को खोल दिया जाएगा। सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकरमीनिया ने कहा कि अमेरिकी सेना के हटने से आस-पास के सभी देशों की सुरक्षा बेहतर होगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलेगा, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक वहां डटे रहे, तो ईरान कोई कदम उठाने पर मजबूर हो सकता है।
मसूद पजेश्कियन ने परमाणु दावों को झूठ बताया
आर्मेनिया में हुए संयुक्त राष्ट्र (UN) शिखर सम्मेलन में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने के आरोपों को सीधे तौर पर झूठ करार दिया। उन्होंने अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों को भी गलत और अमानवीय बताया। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान में परमाणु हथियार या जमीनी सैनिक नहीं भेजेंगे। उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका जोर परमाणु से अलग विकल्पों पर रहेगा।