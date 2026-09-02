प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को सौंपी फिडे वर्ल्ड कप की विजयी स्कोरशीट और भारतीय संस्कृति के रंग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिरजियोयेव को 2025 FIDE वर्ल्ड कप फाइनल की एक हस्तलिखित स्कोरशीट भेंट की। यह भेंट ग्रैंडमास्टर जावोखिर सिंधारोव की चीन के वेई यी के खिलाफ मिली शानदार जीत का जश्न थी।
सिंधारोव सबसे कम उम्र के FIDE वर्ल्ड कप चैंपियन बने थे। बाद में, उन्होंने 2026 का कैंडिडेट्स टूर्नामेंट भी जीता, जिससे उन्हें विश्व शतरंज खिताब के लिए दावेदारी पेश करने का मौका मिला।
मोदी ने संतूर और कांगड़ा चाय भी भेंट की
मोदी ने 2025 FIDE वर्ल्ड कप फाइनल की एक हस्तलिखित स्कोरशीट भी भेंट की थी। यह स्कोरशीट सिंधारोव की जीत और उज्बेकिस्तान की लगातार बढ़ती शतरंज विरासत के लिए एक खास सम्मान थी। इस अदला-बदली में भारतीय सांस्कृतिक वस्तुएं भी शामिल थीं, जैसे चंदन का संतूर, कांगड़ा चाय, चांदी का फूलों वाला ब्रोच और संगमरमर की जड़ाई वाली कलाकृतियां। यह भेंट परंपरा के प्रति सम्मान और उभरती युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने का एक सुंदर प्रतीक थी।