प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को सौंपी फिडे वर्ल्ड कप की विजयी स्कोरशीट और भारतीय संस्कृति के रंग

मोदी ने 2025 FIDE वर्ल्ड कप फाइनल की एक हस्तलिखित स्कोरशीट भी भेंट की थी। यह स्कोरशीट सिंधारोव की जीत और उज्बेकिस्तान की लगातार बढ़ती शतरंज विरासत के लिए एक खास सम्मान थी। इस अदला-बदली में भारतीय सांस्कृतिक वस्तुएं भी शामिल थीं, जैसे चंदन का संतूर, कांगड़ा चाय, चांदी का फूलों वाला ब्रोच और संगमरमर की जड़ाई वाली कलाकृतियां। यह भेंट परंपरा के प्रति सम्मान और उभरती युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने का एक सुंदर प्रतीक थी।