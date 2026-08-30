प्रधानमंत्री मोदी का मास्टरस्ट्रोक: उज्बेकिस्तान से यूरेनियम सौदा किया पक्का, भारत की परमाणु ऊर्जा को नई उड़ान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चौथी उज्बेकिस्तान यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने और राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने दोनों देशों की साझेदारी को एक नया मुकाम दिया। इस यात्रा की सबसे बड़ी और अहम खबर यह रही कि भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए एक लंबा समझौता कर लिया है। उज्बेकिस्तान के लगातार मिलने वाले संसाधनों के कारण भारत की परमाणु ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं को अब एक बड़ी ताकत मिल गई है।
भारत और उज्बेकिस्तान में शहरी टेक्नोलॉजी सहयोग पर सहमति
नेताओं ने सिर्फ यूरेनियम समझौते तक ही बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने शहरी विकास को लेकर भी चर्चा की, जहां नए ताशकंद की तुलना भारत की GIFT सिटी से की गई। दोनों देश तकनीकी जानकारी साझा करने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत की GIFT सिटी के विकास में अपनाई गई बेहतरीन कार्यप्रणालियों और तकनीक के उपयोग को समझने के लिए आमंत्रित भी किया। इसके साथ ही वे 3 जुड़वां शहर और जुड़वां राज्य व्यवस्थाएं स्थापित करने पर भी राजी हुए।