प्रधानमंत्री मोदी का मास्टरस्ट्रोक: उज्बेकिस्तान से यूरेनियम सौदा किया पक्का, भारत की परमाणु ऊर्जा को नई उड़ान

नेताओं ने सिर्फ यूरेनियम समझौते तक ही बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने शहरी विकास को लेकर भी चर्चा की, जहां नए ताशकंद की तुलना भारत की GIFT सिटी से की गई। दोनों देश तकनीकी जानकारी साझा करने पर भी सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के एक प्रतिनिधिमंडल को भारत की GIFT सिटी के विकास में अपनाई गई बेहतरीन कार्यप्रणालियों और तकनीक के उपयोग को समझने के लिए आमंत्रित भी किया। इसके साथ ही वे 3 जुड़वां शहर और जुड़वां राज्य व्यवस्थाएं स्थापित करने पर भी राजी हुए।