मनीला में मोदी और ट्रंप की होगी बैठक, क्वाड की वापसी से चीन को कड़ा संदेश

क्वाड, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं, को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से 2017 में फिर से सक्रिय किया गया था।

सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप की यह क्वाड नेताओं के साथ पहली बैठक है। पिछली बैठक 2024 में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व में हुई थी।

व्हाइट हाउस की सहायक प्रेस सचिव ओलिविया वेल्स ने इस बारे में कहा, "क्वाड ने दिखाया है कि यह एक सक्रिय साझेदारी है, जो क्षेत्र की कठिनतम चुनौतियों से निपट रही है और एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर पैदा कर रही है।"