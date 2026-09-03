मोदी-पुतिन का आर्कटिक प्लान: बदलेगा दुनिया का व्यापारिक नक्शा, यूरोप से 40 प्रतिशत छोटा होगा रास्ता

भारत ने 2027 में नॉर्दर्न सी रूट (NSR) के रास्ते अपना पहला कार्गो शिप भेजने की योजना बनाई है। इस नए समुद्री मार्ग से यूरोप तक की यात्रा बहुत तेजी से पूरी हो सकेगी। य

ह स्वेज नहर के मुकाबले करीब 40 फीसदी छोटा रास्ता होगा। दोनों देश रूस के आर्कान्जेल्स्क (आर्खांगेल्स्क) इलाके में मौजूद शिपयार्ड्स (शिपयार्ड्स) में भारत के लिए जहाज बनाने और बंदरगाह सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं।

इसके अलावा, रूस का आर्कटिक क्षेत्र LNG, निकल, कॉपर और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं जैसे कई अनमोल संसाधनों से भरा पड़ा है। ऐसे में दोनों देशों के लिए यहां सहयोग की बड़ी संभावनाएं हैं।