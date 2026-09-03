तौहीद हृदोय ने लगाया तिहरा शतक (तस्वीर: एक्स/@BCBtigers)

प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इन बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने लगाए हैं तिहरे शतक

लेखन अंकित पसबोला 11:39 am Sep 03, 202611:39 am

क्या है खबर?

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के बल्लेबाज तौहीद हृदोय ने दक्षिण अफ्रीका-A के खिलाफ हुए प्रथम श्रेणी मैच में तिहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया। बांग्लादेश-A का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने नाबाद 350 रन बनाए। इसके साथ ही वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट के इतिहास में बांग्लादेश की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने। इस बीच बांग्लादेश की ओर से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में तिहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के बारे में जानते हैं।