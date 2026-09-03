एयर इंडिया में निवेश करेगी टाटा संस

एयर इंडिया में 10,000 करोड़ का नया निवेश करेगी टाटा संस

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:32 am Sep 03, 202611:32 am

क्या है खबर?

टाटा संस के बोर्ड ने एयर इंडिया में 10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के नए निवेश को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक, एयर इंडिया को पैसा मांगने से पहले अपने कारोबार की जरूरत और योजना बतानी होगी। टाटा संस ने 2021 में एयर इंडिया को 18,000 करोड़ रुपये में खरीदा था। इसके बाद यह एयरलाइन के लिए कंपनी के बड़े निवेश में से एक होगा।