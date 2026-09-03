पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराने वाले अभिनंदन वर्धमान गोवा की FLY91 एयरलाइन में शामिल

अभिनंदन ने अगस्त में निजी एयरलाइन में तैनाती ली थी। हालांकि, उन्होंने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। एयरलाइन के प्रवक्ता ने भी कर्मचारियों की निजी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

अभिनंदन ने दिसंबर 2021 में सेवानिवृत्ति ले ली थी। वायुसेना में वरिष्ठ पदों पर उड़ान संबंधी जिम्मेदारियां कम होने और प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं।

FLY91 एयरलाइन मार्च 2024 में शुरू हुई थी। यह ATR 72-600 विमानों के 6 बेड़े का संचालन करती है। एयरलाइन गोवा-हैदराबाद में हैं।