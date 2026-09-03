संगीतकार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धांजलि दी

दिग्गज संगीतकार और गायक गौरंग व्यास का हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक

लेखन ज्योति सिंह 11:32 am Sep 03, 202611:32 am

क्या है खबर?

गुजरात से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज संगीतकार और गायक गौरंग व्यास अब नहीं रहे। 87 वर्षीय संगीतकार का निधन 2 सितंबर की देर रात हैदराबाद में हुआ। इस दुखद खबर से कलाकारों, गायकों, निर्माताओं और संगीत प्रेमियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गौरंग, प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार अविनाश व्यास के बेटे थे, जिन्होंने संगीत क्षेत्र में अपना अपार योगदान दिया था। उनका निधन न सिर्फ संगीत जगत में, बल्कि गुजरात के व्यापक कला और साहित्यिक समुदाय के लिए क्षति है।