दिग्गज संगीतकार और गायक गौरंग व्यास का हुआ निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक
क्या है खबर?
गुजरात से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज संगीतकार और गायक गौरंग व्यास अब नहीं रहे। 87 वर्षीय संगीतकार का निधन 2 सितंबर की देर रात हैदराबाद में हुआ। इस दुखद खबर से कलाकारों, गायकों, निर्माताओं और संगीत प्रेमियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। गौरंग, प्रसिद्ध गुजराती संगीतकार अविनाश व्यास के बेटे थे, जिन्होंने संगीत क्षेत्र में अपना अपार योगदान दिया था। उनका निधन न सिर्फ संगीत जगत में, बल्कि गुजरात के व्यापक कला और साहित्यिक समुदाय के लिए क्षति है।
शोक
प्रधानमंत्री मोदी ने व्यास को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर संगीतकार के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
उन्होंने लिखा, 'गुजराती संगीत जगत के प्रख्यात संगीतकार गौरंग व्यास के निधन से हमे अत्यंत दुखी हैं। अपने पिता अविनाश व्यास की समृद्ध संगीत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गुजराती संगीत क्षेत्र में अपना एक अनूठा स्थान बनाया था। उनके जाने से गुजरात ने एक प्रतिभाशाली रचनाकार को खो दिया है। गुजराती संगीत उनके अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखेगा।'
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
ગુજરાતી સંગીતજગતના જાણીતા સંગીતકાર શ્રી ગૌરાંગ વ્યાસના અવસાનથી અત્યંત દુઃખ થયું.— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2026
પિતા અવિનાશ વ્યાસની સમૃદ્ધ સંગીત પરંપરાને આગળ ધપાવી તેમણે ગુજરાતી સંગીતના ક્ષેત્રમાં પોતાનું આગવું સ્થાન બનાવ્યું હતું. તેમના અવસાનથી ગુજરાતે એક પ્રતિભાશાળી સર્જકને ગુમાવ્યાની લાગણી થાય છે. ગુજરાતી… pic.twitter.com/2Hb6PcRqqD
सफर
व्यास के सांस्कृतिक सफर पर एक नजर
व्यास ने अपने करियर के दौरान कई मशहूर गीतों की रचना की थी और कइयों को आवादी दी थी।
उन्होंने आशा भोसले, उषा मंगेशकर और अलका याग्निक समेत कई लोकप्रिय गायकों के साथ भी काम किया था।
उनके मशहूर गीतों में 'गोल ना रामकड़ा', 'एनी जरियाल मोजादिये', 'आज वागदावो रुदा सरनायु ने ढोल', 'मुने एकली मेलिन', 'अनी तदिमा कंकु वेरा', 'ढोलिडा ढोल तू एवोरे वागड़' और 'अनी तदिमा कंकु वेरा' समेत कई गीत शामिल हैं।