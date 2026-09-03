नोएडा मजदूर प्रदर्शन: छात्रा आकृति की NSA हिरासत रद्द, DM को देना होगा 5 लाख मुआवजा

सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि प्रदर्शनकारी 11 अप्रैल को इकट्ठा हुए थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार 11 अप्रैल को कोई हिंसा नहीं हुई थी।

जस्टिस श्रीधरन ने कहा, "यानी 11 तारीख को कोई हिंसा नहीं थी। जो भी हिंसा हुई, वह उनकी गिरफ्तारी के बाद हुई।"

कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर आकृति पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थीं तो बाद में हुई हिंसा के लिए उन्हें कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।