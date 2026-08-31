बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया से की रक्षा साझेदारी, पुतिन-पेजेश्कियन से भी मुलाकात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के बिश्केक में हो रहे SCO शिखर सम्मेलन में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत और आर्मेनिया की 1991 से चली आ रही पुरानी दोस्ती को खास बताया। साथ ही दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर भी खास बातचीत हुई।
आर्मेनिया खरीद रहा भारत से सैन्य उपकरण
हाल के दिनों में आर्मेनिया ने भारत में बने कई तरह के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। इनमें रडार, रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, तोप और ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती यह साझेदारी साफ बताती है कि वे सुरक्षा के मामले में एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने को लेकर अब और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं।
पुतिन और पेजेश्कियन से मिलेंगे मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस प्रतिमा का अनावरण उन्होंने खुद 2015 में किया था। उन्हें 'मानस: किर्गिज़ वीरगाथा काव्य' नाम की एक किताब भी भेंट की गई। अब इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। फिर वे 26वें SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे।