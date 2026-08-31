बिश्केक में प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया से की रक्षा साझेदारी, पुतिन-पेजेश्कियन से भी मुलाकात

हाल के दिनों में आर्मेनिया ने भारत में बने कई तरह के सैन्य उपकरण खरीदे हैं। इनमें रडार, रॉकेट लॉन्चर, एयर डिफेंस सिस्टम, तोप और ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती यह साझेदारी साफ बताती है कि वे सुरक्षा के मामले में एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने को लेकर अब और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं।