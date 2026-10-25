हूती धमकियां और मिसाइल हमले: रियाद एयर ने सुरक्षा के लिए लिया बड़ा फैसला
सऊदी अरब की बिलकुल नई एयरलाइन रियाद एयर को क्षेत्र में बढ़ती हिंसा के चलते बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अपने मुख्यालय के पास हुए एक मिससाइल हमले और हूती मिलिशिया से लगातार मिल रही धमकियों के कारण एयरलाइन को अपनी कुछ सेवाएं रोकनी पड़ी हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) टोनी डगलस ने स्टाफ को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाया और बताया कि यह रोक सिर्फ लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाई गई है।
रियाद एयर ने अल-कासिम की ओर मोड़ीं उड़ानें
चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रियाद एयर ने अपनी उड़ानों को अल-कासिम प्रांत के एक हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया है। हालांकि, इसका मतलब है कि रियाद जाने वाले यात्रियों को अब जमीन के रास्ते लंबा सफर तय करना होगा। एयरलाइन उसी मार्ग का इस्तेमाल कर रही है जिसका उसने इस हफ्ते की शुरुआत में परीक्षण किया था। फिलहाल, रियाद के लिए सीधी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं क्योंकि यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा को ही सबसे ऊपर रखा गया है।