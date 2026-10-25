हूती धमकियां और मिसाइल हमले: रियाद एयर ने सुरक्षा के लिए लिया बड़ा फैसला

चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए रियाद एयर ने अपनी उड़ानों को अल-कासिम प्रांत के एक हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया है। हालांकि, इसका मतलब है कि रियाद जाने वाले यात्रियों को अब जमीन के रास्ते लंबा सफर तय करना होगा। एयरलाइन उसी मार्ग का इस्तेमाल कर रही है जिसका उसने इस हफ्ते की शुरुआत में परीक्षण किया था। फिलहाल, रियाद के लिए सीधी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं क्योंकि यात्रियों और क्रू सदस्यों की सुरक्षा को ही सबसे ऊपर रखा गया है।