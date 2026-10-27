अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में भारतीय-अमेरिकी दिखा रहे दम, 8 उम्मीदवार मैदान में

3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से कांग्रेस में काफी उलटफेर देखने को मिल सकता है।

डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि वे प्रतिनिधि सभा या फिर सीनेट पर कब्जा जमा सकते हैं। इस साल सुर्खियों में एक बड़ी वजह भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवार हैं। कुल 8 भारतीय-अमेरिकी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं।

इनमें रोहित खन्ना और प्रमिला जयपाल जैसे जाने-माने डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, जो रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी रितेश टंडन और नीरव सेठ से मुकाबला कर रहे हैं।

दिलचस्प बात है कि रिपब्लिकन रितेश टंडन भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं।