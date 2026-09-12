काई क्यूई कौन हैं, जिन्हें माना जाता है शी जिनपिंग का दाहिना हाथ?

कम्युनिस्ट पार्टी में काई का उदय 2017 में तब तेजी से हुआ, जब जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी नेता के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। पहले काई को बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया।

इसके कुछ ही महीनों बाद उन्हें पार्टी के दूसरे सबसे बड़े निर्णय लेने वाला निकाय पोलित ब्यूरो में जगह मिली। खास बात थी कि काई को केंद्रीय समिति के निचले स्तर के बजाय सीधे पोलित ब्यूरो में चुना गया।