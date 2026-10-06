मक्का रक्षा समझौते की औपचारिकता पूरी

मक्का रक्षा समझौते की औपचारिकता पूरी, क्या अब हूती के खिलाफ सऊदी की मदद करेंगे पाकिस्तान-तुर्की?

लेखन गजेंद्र 03:21 pm Oct 06, 202603:21 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बीच मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को औपचारिक रूप दे दिया गया है। इसकी पुष्टि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने की है। आसिफ ने बताया कि मक्का समझौते की संगठनात्मक संरचना को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है और इसके महासचिव की नियुक्ति की पुष्टि कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ प्रत्यक्ष सैन्य अभियान जारी रखे हैं।