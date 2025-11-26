LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / हांगकांग में कई इमारतों में लगी भीषण आग, कम से कम 13 लोगों की मौत
हांगकांग में कई इमारतों में लगी भीषण आग, कम से कम 13 लोगों की मौत
हांगकांग की कई रिहाइशी इमारतों में लगी आग

हांगकांग में कई इमारतों में लगी भीषण आग, कम से कम 13 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान
Nov 26, 2025
07:12 pm
क्या है खबर?

हांगकांग के ताई पो क्षेत्र में कई रिहायशी इमारतें आग की चपेट में आ गई है। इस दुखद दुर्घटना में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें एक अग्निशमन दल का सदस्य भी शामिल है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि ये आग हांगकांग के वांग फुक कोर्ट नाम की सोसायटी में लगी है, जहां 2,000 से ज्यादा फ्लैट्स हैं। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

घटना

28 से ज्यादा लोग घायल, 700 कर्मी आग बुझाने में जुटे

हांगकांग की सरकार ने बताया कि वांग फुक कोर्ट में ये आग दोपहर 2:51 बजे भड़की थी। पहले इसे प्रथम चेतावनी स्तर पर रखा गया था, लेकिन शाम 6.22 बजे चेतावनी के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया गया। 700 से ज्यादा फायरफाइटर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने आसपास की इमारतों को खाली करवाया है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कई लोग अभी भी इमारतों में फंसे हैं और 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखें आग लगने के भयावह दृश्य

बयान

एक फायर फाइटर की भी मौत

फायर ब्रिगेड के एक अधिकारी चाउ विंग-यिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मरने वाले 13 लोगों में से 9 को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया था। वहीं, 6 अन्य को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारे गए फायरफाइटर की पहचान वाई-हो के तौर पर हुई है। अग्निशमन विभाग ने कहा कि उनका वाई-हो से करीब 3:30 बजे संपर्क टूट गया था। 4 बजे के आसपास वाई-जो बेहोशी की हालत में मिले।े