हांगकांग में कई इमारतों में लगी भीषण आग, कम से कम 13 लोगों की मौत

घटना

28 से ज्यादा लोग घायल, 700 कर्मी आग बुझाने में जुटे

हांगकांग की सरकार ने बताया कि वांग फुक कोर्ट में ये आग दोपहर 2:51 बजे भड़की थी। पहले इसे प्रथम चेतावनी स्तर पर रखा गया था, लेकिन शाम 6.22 बजे चेतावनी के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया गया। 700 से ज्यादा फायरफाइटर आग बुझाने में जुटे हुए हैं। पुलिस ने आसपास की इमारतों को खाली करवाया है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। कई लोग अभी भी इमारतों में फंसे हैं और 28 लोग घायल बताए जा रहे हैं।