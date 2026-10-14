अमेरिकी गायिका का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी को चंदा दे रहे अमेरिकी दानदाता
अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने अमेरिका के दानदाताओं पर आरोप लगाया है कि वे अभिजीत दिपके द्वारा शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युवा भारतीयों से कहा, 'अभी चुप रहने का वक्त नहीं है।' मिलबेन ने उनसे लोकतंत्र की रक्षा करने का आह्वान किया।
मिलबेन ने मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए लिखा, 'डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों। आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 साल तक भारत की सेवा की है- 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर और लगातार 3 बार चुने गए। वे मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं।'
अभिजीत दिपके ने विदेशी फंडिंग के दावों को खारिज किया
मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लंबे राजनीतिक सफर और बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ उनके प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने लिखा कि इन चुनिंदा दानदाताओं का दुनिया भर में एक ही पैटर्न है- दक्षिणपंथी वैश्विक नेताओं को निशाना बनाना, उस देश से अमेरिका में पढ़े-लिखे व्यक्ति को ढूंढना, उन्हें कट्टरपंथी बनाना, उन्हें वापस देश भेजना और उन्हें अफरा-तफरी और तबाही मचाने के लिए फ़ंड देना। इनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने देश के विकास और शासन पर असर जरूर डाला है।'
भाजपा के नेताओं ने भी यह चिंता जताई है कि CJP को विदेशों से पैसा मिल रहा है।