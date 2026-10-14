अमेरिकी गायिका का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी को चंदा दे रहे अमेरिकी दानदाता

अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने अमेरिका के दानदाताओं पर आरोप लगाया है कि वे अभिजीत दिपके द्वारा शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान चलाने के लिए आर्थिक मदद दे रहे हैं।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर युवा भारतीयों से कहा, 'अभी चुप रहने का वक्त नहीं है।' मिलबेन ने उनसे लोकतंत्र की रक्षा करने का आह्वान किया।

मिलबेन ने मोदी के नेतृत्व का बचाव करते हुए लिखा, 'डरो मत, मेरे युवा देशभक्तों। आपके प्रधानमंत्री, जिन्होंने 25 साल तक भारत की सेवा की है- 12 साल प्रधानमंत्री के तौर पर और लगातार 3 बार चुने गए। वे मेरे देश की विघटनकारी ताकतों के सामने झुकने वाले नहीं हैं।'