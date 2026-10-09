नोबेल शांति पुरस्कार 2029 तक रोकने की मांग, ट्रंप की वजह से गरमाया मुद्दा

नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर नार्वे में विवाद छिड़ गया है। दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर शांति पुरस्कार के लिए खुद को बेहतर उम्मीदवार, जबकि नार्वे के लोग पुरस्कार को 2029 तक निलंबित करने की मांग कर रहे हैं।

ट्रंप की उम्मीदवारी लगातार सामने आने के बाद नॉर्वे के कई नागरिक चाहते हैं कि 2029 तक नोबेल शांति पुरस्कार रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ट्रंप के राष्ट्रपति रहते यह पुरस्कार दिया गया तो शांति प्रयासों को झटका लग सकता है।

बात दें कि एक दिन पहले ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने कई वैश्विक विवादों को सुलझाने में मदद की है, लेकिन इनमें से कई मुद्दे अभी भी कायम हैं।