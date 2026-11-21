मलेशिया ने कोविड-19 महामारी के बाद अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2023 में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा शुरू की थी। हालांकि, यह सुविधा अब 2026 के आखिर तक खत्म की जा रही है। दरअसल, कुछ यात्री इस वीजा छूट का गलत फायदा उठाकर बिना सही वीजा के काम करने के लिए चले जाते थे, जिसको लेकर भारतीय अधिकारियों ने भी चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी। मलेशिया ने हाल ही में यात्रा से जुड़े कुछ और नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब मलेशिया जाने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेना भी सुझाया गया है।