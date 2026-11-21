मलेशिया में अब भारतीय यात्रियों को नहीं मिलेगा वीजा मुक्त प्रवेश, गलत इस्तेमाल पड़ा भारी
यात्रा के शौकीनों के लिए एक अहम खबर है। मलेशिया ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा खत्म करने का फैसला किया है। यह बदलाव 1 जनवरी, 2027 से लागू होगा। यानी 1 दिसंबर, 2026 से ही मलेशिया जाने से पहले आपको मायवीजा पोर्टल के जरिए ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन करना होगा।
भारतीय चेतावनियां: मलेशिया वीजा का गलत इस्तेमाल
मलेशिया ने कोविड-19 महामारी के बाद अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2023 में भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा शुरू की थी। हालांकि, यह सुविधा अब 2026 के आखिर तक खत्म की जा रही है। दरअसल, कुछ यात्री इस वीजा छूट का गलत फायदा उठाकर बिना सही वीजा के काम करने के लिए चले जाते थे, जिसको लेकर भारतीय अधिकारियों ने भी चिंता जताई थी और चेतावनी दी थी। मलेशिया ने हाल ही में यात्रा से जुड़े कुछ और नियमों में भी बदलाव किए हैं। अब मलेशिया जाने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस लेना भी सुझाया गया है।