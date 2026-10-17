इमरान खान को नवाज़-बेनजीर की तरह देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा? अचकजई का चौंकाने वाला दावा

अचकजई ने मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन (जिसमें PML-N और PPP शामिल हैं) पर आरोप लगाया कि वे इमरान पर भी वैसा ही दबाव बना रहे हैं, जैसा शरीफ और भुट्टो को देश छोड़ने पर मजबूर करने में इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने कहा, "आज भी PML-N और PPP सरकार में हैं और वही सब हो रहा है जो पहले होता था।" अचकजई ने याद दिलाया कि कैसे शरीफ सैन्य तख्तापलट के बाद देश छोड़कर चले गए थे और कैसे भुट्टो 1997 के चुनावों के बाद विदेश चली गई थीं। सरदार अख्तर मेंगल समेत कई अन्य विपक्षी नेता भी अचकजई के साथ हैं।