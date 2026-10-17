इमरान खान को नवाज़-बेनजीर की तरह देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा? अचकजई का चौंकाने वाला दावा
विपक्षी नेता महमूद खान अचकजई ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे पहले नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के साथ हुआ था। अचकजई ने शुक्रवार को पेशावर हाई कोर्ट में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चिंताएं जाहिर कीं। फिलहाल, PTI के संस्थापक इमरान अब भी जेल में हैं। इस बीच विपक्षी दल राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदियों और चुनी हुई संस्थाओं के कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं।
अचकजई ने PML-N और PPP पर लगाए आरोप
अचकजई ने मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन (जिसमें PML-N और PPP शामिल हैं) पर आरोप लगाया कि वे इमरान पर भी वैसा ही दबाव बना रहे हैं, जैसा शरीफ और भुट्टो को देश छोड़ने पर मजबूर करने में इस्तेमाल हुआ था। उन्होंने कहा, "आज भी PML-N और PPP सरकार में हैं और वही सब हो रहा है जो पहले होता था।" अचकजई ने याद दिलाया कि कैसे शरीफ सैन्य तख्तापलट के बाद देश छोड़कर चले गए थे और कैसे भुट्टो 1997 के चुनावों के बाद विदेश चली गई थीं। सरदार अख्तर मेंगल समेत कई अन्य विपक्षी नेता भी अचकजई के साथ हैं।