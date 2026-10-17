6 साल की माएडा ने तोड़ा रिकॉर्ड, बनी दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला क्लब DJ

घर में संगीत का माहौल होने की वजह से इल्यूमी को बचपन से ही संगीत से गहरा लगाव हो गया था। बचपन में अपनी परदादी-परदादा के साथ शास्त्रीय गीतों पर थिरकने के पल उनकी यादों में आज भी ताजा हैं। अब वह अंतरराष्ट्रीय संगीत महोत्सवों में प्रदर्शन करना चाहती हैं, DJ से जुड़े किसी नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहती हैं और एक दिन अपनी आइसक्रीम की दुकान खोलना चाहती हैं। इल्यूमी के लिए संगीत सिर्फ लोगों को खुशी देने का जरिया है। वह चाहती हैं कि उनके संगीत से सब लोग अच्छा महसूस करें और जहां भी वो जाएं, खुशियां फैला सकें।