एशिया पावर इंडेक्स में प्रधानमंत्री मोदी शी के बाद बने दूसरे सबसे प्रभावशाली नेता
लोवी इंस्टिट्यूट के 2026 के एशिया पावर इंडेक्स में भारत को 40.5 अंक मिले हैं, जिससे एशिया में उसकी एक बड़ी ताकत के तौर पर जगह और मजबूत हो गई है।
इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे सबसे प्रभावी क्षेत्रीय नेता बन गए हैं।
चीन अभी भी सबसे आगे है, लेकिन दोनों देशों के बीच का अंतर 2018 के बाद से सबसे कम हो गया है।
भारत की कूटनीति 70.3, रक्षा संबंध हुए मजबूत
भारत ने अपनी मजबूत कूटनीतिक पकड़ (70.3 अंक के साथ) बरकरार रखी है। इसके अलावा, उसने नई साझेदारियां बढ़ाकर और ब्रह्मोस मिसाइलें बेचकर अपने रक्षा संबंधों को भी खूब मजबूत किया है।
वैश्विक पहुंच बढ़ने और जानकारी का आदान-प्रदान बेहतर होने से भारत का सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ा। वहीं, दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद उसके आर्थिक संबंध स्थिर बने रहे।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एशिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन अब पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। यह स्थिति सभी के लिए एक ज्यादा संतुलित माहौल का संकेत देती है।