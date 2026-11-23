भारत ने अपनी मजबूत कूटनीतिक पकड़ (70.3 अंक के साथ) बरकरार रखी है। इसके अलावा, उसने नई साझेदारियां बढ़ाकर और ब्रह्मोस मिसाइलें बेचकर अपने रक्षा संबंधों को भी खूब मजबूत किया है।

वैश्विक पहुंच बढ़ने और जानकारी का आदान-प्रदान बेहतर होने से भारत का सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ा। वहीं, दुनिया भर की चुनौतियों के बावजूद उसके आर्थिक संबंध स्थिर बने रहे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एशिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन अब पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं। यह स्थिति सभी के लिए एक ज्यादा संतुलित माहौल का संकेत देती है।