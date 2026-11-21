ब्याज दरों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्रीय बैंक को घेरा, क्यों की भारत की तारीफ?
क्या है खबर?
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए ब्याज दरें कम करने की मांग की है। ट्रंप ने कहा, "अमेरिका में ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां का फेडरल रिजर्व राजनीतिक तरीके से काम कर रहा है। जब भी अमेरिका अच्छे आर्थिक आंकड़े पेश करता है, तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है, जबकि इसका उलटा होना चाहिए।"
बयान
ट्रंप बोले- भारत को देखें
ट्रंप ने कहा, "अगर अमेरिका में ब्याज दरें कम की जाएं, तो GDP वृद्धि दर 4 प्रतिशत के बजाय 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है और अमेरिका अपना कर्ज भी तेजी से चुका सकता है। भारत में ब्याज दरें कम हैं और GDP वृद्धि दर 7 प्रतिशत है। अगर अमेरिका में भी ऐसा हो, तो उसकी GDP वृद्धि दर 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है।"
ब्याज दरें
अमेरिका में सबसे कम ब्याज दरें होनी चाहिए- ट्रंप
ट्रंप ने आगे कहा, "वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका की अहम भूमिका है। अमेरिका दूसरी अर्थव्यवस्थाओं को सफल बनाने में मदद करता है। कुछ देश खुद को आर्थिक रूप से बहुत ताकतवर मानते हैं, लेकिन उनकी सफलता में अमेरिका का योगदान है। वे इसलिए अमेरिका में ब्याज दरें दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे कम होनी चाहिए। यह दुख की बात है कि जब हम इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तब वे ब्याज दरें बढ़ा देते हैं।"
महंगाई
फेडरल रिजर्व के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई महंगाई दर
ट्रंप की ये टिप्पणियां फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की उनकी लगातार आलोचना के बीच आई हैं।
फिलहाल अमेरिका में महंगाई दर फेडरल रिजर्व के 2 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी ऊपर बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार, सितंबर में वार्षिक पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर (PCE) महंगाई दर 3.6 प्रतिशत थी, जबकि कोर PCE महंगाई दर 3.1 प्रतिशत रही। इसमें खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होती हैं।
ट्रंप इसे लेकर लगातार फेडरल रिजर्व की आलोचना करते रहे हैं।
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