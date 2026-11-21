अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्याज दरों को लेकर फेडरल रिजर्व की आलोचना की

ब्याज दरों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने केंद्रीय बैंक को घेरा, क्यों की भारत की तारीफ?

लेखन आबिद खान 09:40 am Nov 21, 202609:40 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर देश के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए ब्याज दरें कम करने की मांग की है। ट्रंप ने कहा, "अमेरिका में ब्याज दरें बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि वहां का फेडरल रिजर्व राजनीतिक तरीके से काम कर रहा है। जब भी अमेरिका अच्छे आर्थिक आंकड़े पेश करता है, तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है, जबकि इसका उलटा होना चाहिए।"