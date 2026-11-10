अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने पर भी बढ़ रही होर्मुज में LNG टैंकरों की आवाजाही
अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भले ही बहुत बढ़ गया हो, लेकिन इसके बावजूद LNG टैंकरों की आवाजाही होर्मुज जलडमरूमध्य से लगातार बढ़ रही है।
फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद अब यह सबसे अधिक है। अक्टूबर 2026 में 31 टैंकर इस रास्ते से गुजरे, जबकि पिछले महीने यह संख्या 23 थी।
फरवरी में संघर्ष शुरू होने के बाद यह अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। इनमें से अधिकतर जहाजों ने कतर के रास लाफ्फान पोर्ट से अपना LNG कार्गो उठाया, जबकि कुछ ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दास आइलैंड से अपना सामान भरा।
कतर के रास लाफ्फान ने संभाले 35 कार्गो
अक्टूबर में कतर का रास लाफ्फान पोर्ट LNG कार्गो के संचालन में सबसे आगे रहा। यहां से कुल 35 LNG कार्गो का प्रबंधन किया गया, जिनका वजन 27 लाख टन से भी अधिक था।
ओमान के तट पर जहाज से जहाज में भी LNG का ट्रांसफर किया गया। इससे दक्षिण कोरिया और पाकिस्तान जैसे देशों तक LNG पहुंचाना आसान हुआ। उधर, दास आइलैंड ने अपनी नियमित गति बनाए रखी और 7 शिपमेंट किए, जो सितंबर के आंकड़ों के बराबर थे।