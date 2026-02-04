लीबिया: पूर्व शासक मुअम्मर गद्दाफी के बेटे की हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर गोली मारी 

ये घटना तक हुई, जब 53 वर्षीय सैफ अपने घर के बगीचे में टहल रहे थे। उनकी राजनीतिक टीम के अनुसार, 4 नकाबपोश बंदूकधारियों ने उनके आवास में घुसकर कैमरों को बंद कर दिया फिर झड़प के बाद उन्हें गोली मार दी। लीबिया के अधिकारियों ने हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, हत्या के पीछे मकसद और किसका हाथ है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

परिचय

कौन थे सैफ गद्दाफी?

सैफ गद्दाफी के 7 बेटों में सबसे बड़े थे। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की डिग्री हासिल की थी। गद्दाफी के सातों बेटों में सैफ को सबसे प्रभावशाली माना जाता था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें लीबिया के पश्चिमी देशों के साथ संबंध सुधारने वाले में गिना जाता था। अपने पिता के शासन में भी सैफ अहम भूमिका में थे। 2011 की क्रांति के बाद सैफ को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया।