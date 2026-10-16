फ्रांस में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप, मानवाधिकार संगठन बोले- 'युद्ध जैसे जख्म'

अब तक पुलिस की बर्बरता को लेकर 36 अंदरूनी जांच शुरू की जा चुकी हैं। इनमें ऐसे मामले भी हैं जहां किशोरों ने अपना एक हाथ खो दिया या उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है।

एक पुलिसकर्मी पर गंभीर मारपीट का आरोप लगा है। स्टन ग्रेनेड से जुड़ी घटनाओं के बाद एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज हुई है।

इसके अलावा, एक ग्रेनेड लॉन्चर वाले मामले में हत्या के प्रयास की भी अलग से कानूनी शिकायत दर्ज कराई गई है। भीड़ को नियंत्रित करने के ऐसे सख्त तरीकों के इस्तेमाल का मानवाधिकार संगठन अब पुरजोर विरोध कर रहे हैं।