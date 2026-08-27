नेपाल बाढ़ में हताहतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है

भूकंप या भूस्खलन, नेपाल में अचानक आई बाढ़ की क्या है वजह?

लेखन आबिद खान 11:26 am Aug 27, 202611:26 am

क्या है खबर?

बीते दिन नेपाल-तिब्बत सीमा से लगे इलाकों में अचानक आई बाढ़ में अब तक 165 लोगों की मौत हो गई है और 1,400 से ज्यादा लापता हैं। इनमें 300 से ज्यादा भारतीय हैं। घटना के बाद बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जारी है। हालांकि, अभी तक अचानक आई इस बाढ़ के पीछे की स्पष्ट वजह नहीं पता है, लेकिन विशेषज्ञ भूस्खलन या भूकंप को इसका कारण मान रहे हैं। आइए जानते हैं अब तक क्या-क्या पता है।