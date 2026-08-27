'द ट्रेटर्स इंडिया 2' में चौंकाने वाला निष्कासन

'द ट्रेटर्स इंडिया 2' से बाहर हुईं रिया चक्रवर्ती, श्वेता तिवारी समेत ये खिलाड़ी भी निष्कासित

लेखन ज्योति सिंह 11:19 am Aug 27, 202611:19 am

क्या है खबर?

करण जौहर का रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स इंडिया सीजन 2' अपने फिनाले के करीब पहुंच गया है। अमेजन प्राइम वीडियो ने शो के अगले 3 एपिसोड का प्रसारण कर दिया है, जिसमें कई चौंकाने वाले निष्कासन हुए। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम रिया चक्रवर्ती और श्वेता तिवारी का रहा, जो पहले दिन से 'इनोसेंट' बनकर खेल रहे थे। अपने ही साथियों द्वारा शक के खेल में फंसकर बाहर हुईं रिया जाते-जाते बेहद भावुक हो गईं, जिसका वीडियो आया है।