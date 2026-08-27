सुनील नरेन 650 टी-20 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने, जानिए उनके आंकड़े

नरेन ने अब तक कुल 611 टी-20 मैच खेले हैं, जिसमें 21.9 की औसत के साथ कुल 650 विकेट लिए हैं।

इस बीच उन्होंने एक पारी में 5 विकेट हॉल लिया है। इस बीच उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन तक 5 विकेट लेना रहा है।

नरेन ने 51 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व किया था।

इस दौरान उन्होंने 21.25 की औसत और 6.01 की इकॉनमी रेट के साथ कुल 52 विकेट अपने नाम किए थे।