नेपाल में भयावह बाढ़ से अब तक 165 मौत

नेपाल में भयावह बाढ़ से अब तक 165 मौत; 300 भारतीय लापता, ग्लेशियर ढहने से प्रलय

लेखन गजेंद्र 10:46 am Aug 27, 202610:46 am

क्या है खबर?

नेपाल और तिब्बत सीमा के पास भेटोकोशी नदी में बुधवार को आई अचानक बाढ़ में अब तक 165 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 963 से अधिक लोग लापता हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, नेपाल-तिब्बत सीमा के पास एक शक्तिशाली भूस्खलन से 5.2 तीव्रता के भूकंप के बराबर भूकंपीय संकेत उत्पन्न हुए, जिसके बाद यह आपदा आई। भूस्खलन ग्लेशियर के ढहने से हुआ, जिससे काफी बर्फ, चट्टान, मिट्टी-पानी भोटेकोशी की सहायक नदी लहेन्डे खोला में बह गया।